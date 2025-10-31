1 de noviembre de 2025

Segundo gran encuentro de Testigos de Jehová en Mar de Ajó

13 horas atrás 0

Mar de Ajó se consolida como un importante polo de grandes eventos de fe al recibir la segunda jornada de la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2025. Bajo el lema «Adoración Pura», este fin de semana la ciudad es nuevamente el punto de encuentro de miles de fieles que asisten al programa bíblico de tres días que se realiza en el Estadio de La Costa.

La realización de un segundo encuentro consecutivo subraya el éxito de la convocatoria y el fuerte impacto que esta convención anual genera en la localidad, atrayendo a delegaciones de toda la provincia.

Esto decia Alejandro Willers, portavoz del evento en La Primera Mañana.

Los detalles:

Compartir

Más historias

jubilados

Claves para reconocer deterioros cognitivos en Personas Mayores

2 horas atrás 0
cuatris

Punta Médanos, escenario de la adrenalina del Arena Series este fin de semana

15 horas atrás 0
halloween

La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó

17 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

jubilados

Claves para reconocer deterioros cognitivos en Personas Mayores

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-20 at 16.44.09 (2)

Segundo gran encuentro de Testigos de Jehová en Mar de Ajó

13 horas atrás 0
cuatris

Punta Médanos, escenario de la adrenalina del Arena Series este fin de semana

15 horas atrás 0
halloween

La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó

17 horas atrás 0
portada_eventos_mar_de_ajo

Este fin de semana llega vida al turismo en La Costa

24 horas atrás 0