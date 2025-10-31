Segundo gran encuentro de Testigos de Jehová en Mar de Ajó

Mar de Ajó se consolida como un importante polo de grandes eventos de fe al recibir la segunda jornada de la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2025. Bajo el lema «Adoración Pura», este fin de semana la ciudad es nuevamente el punto de encuentro de miles de fieles que asisten al programa bíblico de tres días que se realiza en el Estadio de La Costa.

La realización de un segundo encuentro consecutivo subraya el éxito de la convocatoria y el fuerte impacto que esta convención anual genera en la localidad, atrayendo a delegaciones de toda la provincia.

Esto decia Alejandro Willers, portavoz del evento en La Primera Mañana.

Los detalles:

