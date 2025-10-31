1 de noviembre de 2025

Punta Médanos, escenario de la adrenalina del Arena Series este fin de semana

15 horas atrás 0

El Partido de La Costa se prepara para recibir una nueva y emocionante fecha del Arena Series, el campeonato de enduro y cuatriciclos más importante de la Provincia de Buenos Aires.

Este fin de semana, 1 y 2 de noviembre, la cita será en el emblemático playón de Punta Médanos, donde pilotos de todo el país se medirán en la arena en la séptima fecha del certamen de 2025.

Se espera un gran espectáculo deportivo que atrae a miles de aficionados y que promete modificar el trazado habitual para un superprime más extenso en el sector de la playa.

Para conocer en detalle las expectativas sobre la competencia, los pormenores del circuito y la preparación de los competidores locales, se pudo contactar a Moro Segura en Radio Noticias. El piloto costero, reconocido en el ámbito del enduro de arena, compartió su entusiasmo y sus sensaciones sobre la importancia de correr en casa, en la recta final del campeonato.

Dale play:

