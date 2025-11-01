1 de noviembre de 2025

Claves para reconocer deterioros cognitivos en Personas Mayores

28 segundos atrás 0

El Dr. Oscar Prioletta, médico neurólogo, compartió información esencial en Radio Noticias sobre cómo identificar los primeros signos de deterioro cognitivo en personas mayores.

El especialista enfatizó que reconocer estos cambios de manera temprana es crucial para iniciar un tratamiento oportuno y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y su entorno familiar. Prioletta explicó que el deterioro cognitivo no se limita a la pérdida de memoria, sino que abarca alteraciones en el lenguaje, la capacidad de planificar tareas complejas o la dificultad para orientarse en lugares conocidos.

El Dr. Prioletta hizo hincapié en la necesidad de que los familiares y cuidadores presten atención a señales sutiles, como cambios abruptos de humor, la repetición constante de preguntas, o el abandono de actividades que antes disfrutaban. Durante la comunicación en Radio Noticias, el neurólogo destacó que, ante la aparición de estos síntomas, es fundamental consultar a un profesional para realizar una evaluación completa y descartar otras causas reversibles. El mensaje principal fue desestigmatizar la consulta neurológica y entender que la detección precoz es la mejor herramienta para gestionar el avance de enfermedades neurodegenerativas.

Dale play para conocer más detalles:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-10-20 at 16.44.09 (2)

Segundo gran encuentro de Testigos de Jehová en Mar de Ajó

11 horas atrás 0
cuatris

Punta Médanos, escenario de la adrenalina del Arena Series este fin de semana

13 horas atrás 0
halloween

La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

jubilados

Claves para reconocer deterioros cognitivos en Personas Mayores

28 segundos atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-20 at 16.44.09 (2)

Segundo gran encuentro de Testigos de Jehová en Mar de Ajó

11 horas atrás 0
cuatris

Punta Médanos, escenario de la adrenalina del Arena Series este fin de semana

13 horas atrás 0
halloween

La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó

16 horas atrás 0
portada_eventos_mar_de_ajo

Este fin de semana llega vida al turismo en La Costa

22 horas atrás 0