31 de octubre de 2025

La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó

18 minutos atrás 0

Hoy, viernes 31 de octubre, el espíritu de Halloween invadirá el Partido de La Costa con grandes festejos en Mar de Ajó y San Bernardo.

Se espera una alta convocatoria en ambas localidades para celebrar la tradicional Noche de Brujas, con disfraces y diversas actividades. Estos festejos, que buscan fusionar la diversión con la creatividad de los disfraces, se han convertido en un clásico del cierre de octubre.

Para conocer todos los detalles y el ambiente de la celebración, se estableció en Radio Noticias, una comunicación con Cristian Catalán, referente de La Costa Geek.

Dale play:

