La Noche de Halloween se celebra en Mar de Ajó
Hoy, viernes 31 de octubre, el espíritu de Halloween invadirá el Partido de La Costa con grandes festejos en Mar de Ajó y San Bernardo.
Se espera una alta convocatoria en ambas localidades para celebrar la tradicional Noche de Brujas, con disfraces y diversas actividades. Estos festejos, que buscan fusionar la diversión con la creatividad de los disfraces, se han convertido en un clásico del cierre de octubre.
Para conocer todos los detalles y el ambiente de la celebración, se estableció en Radio Noticias, una comunicación con Cristian Catalán, referente de La Costa Geek.