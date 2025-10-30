31 de octubre de 2025

30 de Octubre | Día de la Recuperación de la Democracia

Cada 30 de octubre, Argentina conmemora el Día de la Recuperación de la Democracia, fecha que recuerda las elecciones de 1983 que marcaron el regreso al Estado de Derecho después de siete años de dictadura militar.

Este aniversario es un pilar fundamental de la identidad cívica argentina, destacando la importancia de la participación popular, el respeto a las instituciones y la defensa de los derechos humanos y las libertades.

La fecha invita a la reflexión colectiva sobre los valores democráticos y los desafíos permanentes para fortalecer la convivencia pacífica y plural en el país.

Dale play a la comunicación con Sergio Bacci, Licenciado en Trabajo Social y Magister en Políticas Públicas en La Primera Mañana.

Los detalles:

