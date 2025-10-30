Independiente busca talentos en San Bernardo del Tuyú

El club Independiente de Avellaneda llevará a cabo una prueba de captación de jugadores en las instalaciones de Fomento San Bernardo.

Esta iniciativa busca descubrir jóvenes promesas de la región, brindándoles la oportunidad de mostrar su potencial ante los cazatalentos del reconocido equipo de Primera División.

La prueba es un evento clave para los deportistas juveniles del Partido de La Costa que sueñan con integrar las divisiones inferiores de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Escucha la comunicación con Luis Montiel, coordinador y DT de Fomento San Bernardo en La Primera Mañana.

Los detalles:

Compartir