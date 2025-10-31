31 de octubre de 2025

Taxistas y Remiseros de La Costa reclaman la prohibición de aplicaciones de transporte y acusan «competencia desleal»

2 horas atrás 0

El sector de taxis y remises del Partido de La Costa ha intensificado sus reclamos ante las autoridades municipales, exigiendo la prohibición o el control estricto de las aplicaciones de transporte de pasajeros que operan en el distrito.

Los trabajadores argumentan que estas plataformas representan una competencia desleal, afectando gravemente su actividad, especialmente de cara a la próxima temporada de verano, donde la afluencia de turistas incrementa la demanda.

El reclamo se centra en la falta de regulación de estos servicios, que no cumplen con las mismas exigencias impositivas, de seguro y de habilitación que deben afrontar taxis y remises, poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias locales.

Escucha lo que manifestó Julio Marino, integrante del grupo de taxistas y remiseros que generaron el reclamo.

