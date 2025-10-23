Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, explica su estrategia electoral y afirma que “el kirchnerismo no vuelve si gana Milei”.

El dirigente bonaerense Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y actual candidato a diputado nacional, aseguró que “si gana Milei, el kirchnerismo no vuelve”. La declaración se dio en el marco de una entrevista donde analizó el escenario electoral y las preocupaciones principales de los votantes.

Según Pareja, su espacio político busca achicar la distancia con Fuerza Patria en la provincia, luego de una elección en la que aseguró haber alcanzado un 35 % de los votos. También remarcó que el principal desafío es consolidar un proyecto que evite el regreso de gestiones que, según sus palabras, no resolvieron problemas como la seguridad y el empleo.

“La gente tiene miedo de volver a un modelo de país y de provincia que no dio respuestas”, afirmó.

Si bien reconoció que hay una tendencia a la baja en la inflación, Pareja advirtió que la situación económica sigue siendo complicada para muchos: “A muchos les está faltando el mango para llegar a fin de mes”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo del gobierno libertario es fomentar el crecimiento de la actividad privada por sobre la pública.

Sobre la interna dentro de La Libertad Avanza y la reciente renuncia de José Luis Espert, Pareja fue tajante: “Yo, por el bien del espacio, habría dado un paso al costado inmediatamente”.

También adelantó que su bloque se prepara para debatir reformas estructurales en el Congreso: “Vamos a ir por la reforma laboral, impositiva, previsional y penal. Algo que la Argentina nunca vio”.

Finalmente, se refirió a versiones que indican que el intendente Guillermo Montenegro podría sumarse al gabinete nacional. Aunque no confirmó la información, destacó: “Es un actor relevante, totalmente instruido”.

