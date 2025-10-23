23 de octubre de 2025

Así avanza la reparación integral del muelle de La Lucila del Mar

10 horas atrás 0

Desde principios de agosto de 2025, el Muelle de La Lucila del Mar permaneció cerrado por reparaciones integrales para asegurar su estabilidad y durabilidad.

La obra principal se enfoca en el morro principal, reemplazando columnas y tirantería con materiales similares a los originales y el uso de madera de anchico.

En este marco, Nestor Vuolo, Presidente de Fomento de La Lucila del Mar, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó todos los detalles.

Dale play:

