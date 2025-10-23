23 de octubre de 2025

Con éxito se desarrolló el Oktubre Fest en La Lucila del Mar

La Lucila del Mar fue el escenario de una celebración vibrante con el exitoso Oktubre Fest, un evento que combinó música en vivo, arte y una gran variedad de cerveza artesanal.

Desarrollado en la localidad costera, el festival atrajo a una multitud de vecinos y turistas, consolidándose como una de las fiestas temáticas más esperadas de la agenda de primavera del Partido de La Costa.

Los asistentes pudieron disfrutar de un amplio patio gastronómico, donde las cervecerías locales ofrecieron sus mejores producciones, creando un ambiente festivo y familiar.

Escucha lo que manifestó Martin Poustis, Secretario de Producción de la Municipalidad del Partido de La Costa a La Primera Mañana.

Dale play:

