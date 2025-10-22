Los detalles de la asamblea y realización de una nueva «Marcha del Orgullo» en el Partido de La Costa
La organización «Orgullo La Costa» confirmó que la séptima edición de la «Marcha del Orgullo» en el Partido de La Costa se realizará el sábado 6 de diciembre en San Bernardo.
La iniciativa fue consensuada en una asamblea abierta, con participación de vecinos, colectivos LGBT+ y organizaciones sociales.
Desde «Orgullo La Costa», expresaron que esta nueva edición buscará ampliar la convocatoria, sumar voces diversas y consolidarse como una instancia de visibilidad y encuentro:
Desde el espacio organizador Pablo Nulli habló en La Primera Mañana de Radio Noticias.