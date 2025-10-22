23 de octubre de 2025

Los detalles de la asamblea y realización de una nueva «Marcha del Orgullo» en el Partido de La Costa

20 horas atrás 0

La organización «Orgullo La Costa» confirmó que la séptima edición de la «Marcha del Orgullo» en el Partido de La Costa se realizará el sábado 6 de diciembre en San Bernardo.

La iniciativa fue consensuada en una asamblea abierta, con participación de vecinos, colectivos LGBT+ y organizaciones sociales.

Desde «Orgullo La Costa», expresaron que esta nueva edición buscará ampliar la convocatoria, sumar voces diversas y consolidarse como una instancia de visibilidad y encuentro:

Desde el espacio organizador Pablo Nulli habló en La Primera Mañana de Radio Noticias.

Dale play:

