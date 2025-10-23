23 de octubre de 2025

Abrió la convocatoria para Artistas Callejeros de la Temporada de Verano 2026

El Partido de La Costa inició oficialmente la convocatoria para la inscripción de artistas callejeros y espectáculos a la gorra que deseen formar parte de la temporada de verano 2025-2026.

Esta medida busca regularizar la actividad cultural en los espacios públicos y garantizar la convivencia entre los artistas, comerciantes y turistas durante los meses de mayor afluencia en la zona.

La inscripción está dirigida a una amplia variedad de disciplinas, incluyendo músicos, estatuas vivientes, malabaristas, magos, payasos y cualquier otra expresión artística desarrollada en la vía pública.

Para más detalles, escucha a Gustavo Sosa, Director de Cultura del distrito en Radio Noticias.

