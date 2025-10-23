Campaña de fidelización en panaderías de La Costa | ¿De que se trata?

La Cámara Empresarial de Panaderos Atlántica Argentina Asociación Civil (CEPAAAC) lanzó una campaña de fidelización, la cual busca incentivar el consumo en las panaderías adheridas en el Partido de La Costa.

La campaña busca no solo atraer nuevos compradores, sino sobre todo fidelizar a quienes eligen las panaderías locales, fortaleciendo el circuito comercial en una etapa compleja para la actividad.

La propuesta además, está encarmacada en el sorteo de una moto 0KM para quienes se adhieran a la compra de panificados locales.

Rolando Bodlak, Vicepresidente de la Cámara de Panaderos, comentó todos los detalles a Radio Noticias.

Dale play:

