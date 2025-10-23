23 de octubre de 2025

Campaña de fidelización en panaderías de La Costa | ¿De que se trata?

2 minutos atrás 0

La Cámara Empresarial de Panaderos Atlántica Argentina Asociación Civil (CEPAAAC) lanzó una campaña de fidelización, la cual busca incentivar el consumo en las panaderías adheridas en el Partido de La Costa.

La campaña busca no solo atraer nuevos compradores, sino sobre todo fidelizar a quienes eligen las panaderías locales, fortaleciendo el circuito comercial en una etapa compleja para la actividad.

La propuesta además, está encarmacada en el sorteo de una moto 0KM para quienes se adhieran a la compra de panificados locales.

Rolando Bodlak, Vicepresidente de la Cámara de Panaderos, comentó todos los detalles a Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

callejeros

Abrió la convocatoria para Artistas Callejeros de la Temporada de Verano 2026

2 horas atrás 0
poustis

Con éxito se desarrolló el Oktubre Fest en La Lucila del Mar

5 horas atrás 0
image

“Si gana Milei, el kirchnerismo no vuelve”: fuerte frase de Sebastián Pareja

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

pan

Campaña de fidelización en panaderías de La Costa | ¿De que se trata?

2 minutos atrás 0
callejeros

Abrió la convocatoria para Artistas Callejeros de la Temporada de Verano 2026

2 horas atrás 0
poustis

Con éxito se desarrolló el Oktubre Fest en La Lucila del Mar

5 horas atrás 0
image

“Si gana Milei, el kirchnerismo no vuelve”: fuerte frase de Sebastián Pareja

10 horas atrás 0
muelle

Así avanza la reparación integral del muelle de La Lucila del Mar

13 horas atrás 0