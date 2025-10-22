Octubre Rosa | Se realizaron correcaminatas por la concientización sobre el cáncer de mama en el distrito

El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de reforzar la importancia de la información, la sensibilización y los hábitos saludables que contribuyen a reducir los factores de riesgo.

En este marco, una gran cantidad de vecinas, vecinos y visitantes se sumaron a la correcaminata que tuvo lugar en la Carabela de Santa Teresita.

Por su parte, en la zona sur, la actividad se realizó el sábado 18 de octubre, desde las 10.00, en la intersección de Sacconi e Yrigoyen de Mar de Ajó.

La Doctora Andrea Fernández, Oncóloga, habló en Radio Noticias sobre estás jornadas y las charlas que se dieron en el distrito con el objetivo de visibilizar la problemática.

