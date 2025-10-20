21 de octubre de 2025

Testigos de Jehová Realizaron su Asamblea Regional en Mar de Ajó

20 horas atrás 0

Mar de Ajó fue el centro de un gran encuentro de fe en la Costa Atlántica con la celebración de la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2025, que se llevó a cabo bajo el lema “Adoración Pura”.

El evento se desarrolló en el Estadio de La Costa y la asamblea registró una asistencia masiva de más de 6.000 personas, con delegaciones de fieles provenientes de diversas ciudades bonaerenses, lo que generó un impacto positivo en los sectores hotelero y gastronómico del distrito.

El programa abierto al público, incluyó discursos, entrevistas y proyecciones basadas en la Biblia, enfocadas en la espiritualidad y los valores.

En este marco, Alejandro Willers, portavoz de los Testigos de Jehová, habló en La Primera Mañana de Radio Noticias.

Conoce los detalles:

Compartir

Más historias

venturino

«Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro»

20 segundos atrás 0
image

Folklore al Mar busca bandas del Partido de La Costa: ¿una verdadera oportunidad para artistas emergentes?

4 horas atrás 0
image

Oficios en crisis: el rol del CFL 401 en La Costa ante la falta de trabajadores calificados

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

venturino

«Cuando la derecha gobierna, te mata de hambre y la gente se queja menos, es muy raro»

20 segundos atrás 0
image

Folklore al Mar busca bandas del Partido de La Costa: ¿una verdadera oportunidad para artistas emergentes?

4 horas atrás 0
image

Oficios en crisis: el rol del CFL 401 en La Costa ante la falta de trabajadores calificados

5 horas atrás 0
image

Lucas Vilar vuelve al Mundial de ciclismo en Chile representando a La Costa

6 horas atrás 0
image

A 24 años de la desaparición de Darío Jerez, Santa Teresita vuelve a pedir justicia

6 horas atrás 0