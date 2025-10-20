Testigos de Jehová Realizaron su Asamblea Regional en Mar de Ajó

Mar de Ajó fue el centro de un gran encuentro de fe en la Costa Atlántica con la celebración de la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2025, que se llevó a cabo bajo el lema “Adoración Pura”.

El evento se desarrolló en el Estadio de La Costa y la asamblea registró una asistencia masiva de más de 6.000 personas, con delegaciones de fieles provenientes de diversas ciudades bonaerenses, lo que generó un impacto positivo en los sectores hotelero y gastronómico del distrito.

El programa abierto al público, incluyó discursos, entrevistas y proyecciones basadas en la Biblia, enfocadas en la espiritualidad y los valores.

En este marco, Alejandro Willers, portavoz de los Testigos de Jehová, habló en La Primera Mañana de Radio Noticias.

Conoce los detalles:

