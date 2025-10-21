21 de octubre de 2025

Verano y Cultura | Está abierta la inscripción para los artistas callejeros en el distrito

9 horas atrás 0

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de La Costa informó que se encuentra abierta la inscripción para artistas callejeros que deseen participar durante la temporada 2026.

Las interesadas y los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre a través del formulario disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.

La información obtenida conformará una base de datos gestionada por la Subsecretaría de Cultura. Los datos personales no serán de acceso público sin la correspondiente autorización del inscripto.

Por consultas o más información, se puede escribir al correo electrónico artistascallejeroslacosta2026@gmail.com.

