La segunda y última fecha de esta convención en Mar de Ajó será del 31 de octubre al 2 de noviembre, también con entrada libre y abierta a toda la comunidad.

Radio Noticias Web estuvo presente en la primera serie de la convención anual de los Testigos de Jehová, realizada durante tres días en el Estadio de La Costa, en Mar de Ajó. Desde el viernes hasta el domingo, más de 5.500 personas participaron de esta convocatoria, que combinó reflexión espiritual, tecnología audiovisual y una logística de gran escala.

El evento reunió a asistentes de diversas localidades, entre ellas Benito Juárez, Dolores, Mar del Plata, Tandil y distintas ciudades del sudeste bonaerense. Como medio local, pudimos constatar el movimiento que generó la actividad en la ciudad, con calles muy transitadas, más de 1.200 autos estacionados en los alrededores y una importante ocupación hotelera, estimada en unas 1.200 plazas.

El lema de esta edición fue “Adoración pura”, una invitación a examinar con sinceridad la fe y la espiritualidad personal. Durante las tres jornadas, el programa se apoyó en más de 70 videos, proyectados en pantallas gigantes con sonido profesional, y una puesta en escena técnica de alto nivel.

Uno de los momentos más significativos fue el bautismo de 43 nuevos ministros, realizado durante el segundo día. También se presentaron los capítulos 2 y 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, una producción audiovisual que relata la vida y enseñanzas de Jesucristo basada exclusivamente en los evangelios.

Una persona que asistió por primera vez relató: “La sensación al entrar al evento es indescriptible y bella, me emocioné demasiado. Vi personas de distintas edades tomando nota en silencio, prestando atención… Fue sorprendente, me encantó”.

Como medio local, agradecemos especialmente al equipo de comunicación de los Testigos de Jehová, siempre amable y generoso, que nos facilitó material informativo y las fotografías que acompañan esta y otras notas. Su colaboración permitió reflejar con precisión y respeto lo vivido durante estos tres días.

La convención fue posible gracias a la participación de 2.187 voluntarios, quienes se encargaron de la organización, atención a los asistentes y mantenimiento del orden general. Personal del Estadio de La Costa valoró el trabajo realizado: “El evento fue un 10 en organización, superaron las expectativas”.

📌 Datos destacados del encuentro:

Asistencia total en tres días: 5.500 personas

Mayor asistencia presencial (domingo): 4.357

Participación por streaming: hasta 1.500 conexiones simultáneas

Autos estacionados: entre 1.200 y 1.300

Voluntarios en funciones: 2.187

Personas bautizadas: 43

Ocupación hotelera aproximada: 1.200 plazas

El portavoz de la congregación, Alejandro Willers, expresó: “Estamos muy agradecidos a las autoridades de La Costa por su colaboración para desarrollar nuestra Asamblea Regional. Hemos disfrutado de haber realizado esta convención en un lugar confortable”. Y concluyó: “Al analizar las enseñanzas de Jesús, descubrimos poderosas herramientas para aplicar en la vida y sostener nuestra paz y felicidad, pese a los tiempos tan duros que a todos nos toca vivir”.

