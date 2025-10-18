Comenzó el Oktubre Fest en Lucila del Mar con gran marco

El Oktubre Fest La Costa 2025 arrancó en Lucila del Mar con música, feria, cerveza artesanal y un entorno natural. Entrada a cambio de un alimento.

Con una gran convocatoria de vecinos y visitantes, comenzó la segunda edición del Oktubre Fest La Costa, que se desarrolla en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar.

El evento, que combina propuestas culturales, producción local y gastronomía, se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. Las actividades se desarrollan desde las 18.00 hasta las 00.00, en un entorno natural que rodea al bosque costero y que continúa consolidándose como espacio de encuentro para productores y emprendedores de la región.

La iniciativa es organizada de forma conjunta entre el sector de cerveza artesanal y destilados locales y la Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, que encabeza Martín Poustis. Esta articulación tiene como objetivo impulsar el desarrollo productivo y generar nuevos espacios de comercialización.

Durante la primera jornada, el escenario del predio recibió a Negra Cumbiambera y los Artesanos del Ritmo, Ron con Hielo, Kill Hits y Quemando la Turbina, mientras Canal 11 de La Costa realizó una transmisión en vivo con sorteos y propuestas interactivas para el público.

Para hoy sábado, se esperan las presentaciones de Combos del Tuyú, Bagual, Melocotones Retro y La Rumbera. El cierre será el domingo, con Anto Pla DJ, Psicodelia, Faros y Rolex, en una programación que reúne música, ferias y cervezas locales.

La entrada al evento es un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones sociales del distrito.

📍 El festival se realiza en el Predio Solar del Pinar, ubicado en Av. Tucumán 5925, Lucila del Mar.

📅 Podés visitarlo hasta el domingo 19 de octubre, de 18.00 a 00.00.

