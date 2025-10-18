18 de octubre de 2025

Campaña de fidelización en panaderías de La Costa

La CEPAAAC lanzó una campaña en panaderías adheridas: comprás desde $3.200 y participás del sorteo de dos motos 0km. Sorteo el 17 de noviembre.

La Cámara Empresarial de Panaderos Atlántica Argentina Asociación Civil (CEPAAAC) lanzó hoy una campaña de fidelización que busca incentivar el consumo en las panaderías adheridas del Partido de La Costa.

La propuesta premia a quienes realicen compras desde $3.200 en cualquiera de los comercios participantes. “Cada compra equivale a una chance. Si comprás todos los días, participás todos los días”, indicaron desde la organización.

El sorteo se realizará el próximo 17 de noviembre, con escribano público, en la sede de la cámara. No es necesario que los clientes estén presentes para participar. En juego habrá dos motos 0 km, como reconocimiento al acompañamiento de los consumidores en un contexto económico desafiante para el sector.

La presidenta de la CEPAAAC, Verónica Rullo, expresó:
“A pesar de todo, y de que colegas en la provincia y el país están cerrando, nosotros apostamos al trabajo solidario y en conjunto. Estamos haciendo compras colectivas para mejorar los precios sin perder calidad ni competitividad. También seguimos sumando nuevos socios y no dejamos de lado la capacitación permanente”.

La campaña busca no solo atraer nuevos compradores, sino sobre todo fidelizar a quienes eligen las panaderías locales, fortaleciendo el circuito comercial en una etapa compleja para la actividad.

