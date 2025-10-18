Una Renault Kangoo con pedido de secuestro activo fue interceptada en San Bernardo. El conductor, vinculado a hechos previos, quedó a disposición judicial.

En las últimas horas, personal de calle de la comisaría de San Bernardo logró interceptar y secuestrar una Renault Kangoo con pedido de secuestro activo emitido por una dependencia judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló tras 24 horas de vigilancia, en el marco de un trabajo coordinado entre el área investigativa local y el sistema de monitoreo, según informaron fuentes policiales.

Quien manejaba el vehículo al momento del procedimiento fue identificado como Marcelo, comerciante de la zona, conocido por vecinos por estar vinculado a una compra y venta lindera al Correo Argentino. Esa misma propiedad ya había sido señalada por habitantes de San Bernardo como parte del circuito por donde “salieron los autores del robo a un auto en la calle La Rioja, durante las vacaciones de invierno”, según expresaron miembros del grupo Vecinos en Alerta.

En aquel hecho, ocurrido meses atrás, se recuperaron objetos personales de la víctima que, según las denuncias vecinales, “aparecieron en la propiedad de Marcelo, aunque en su momento no se pudo comprobar su relación directa”.

En esta oportunidad, la Kangoo mostraba documentación que fue rápidamente desestimada por las autoridades: “todos los papeles eran truchos”, señaló una fuente cercana a la investigación. Sin embargo, según se desprende del parte policial, Marcelo no figura como autor del robo, aunque su vínculo con el vehículo sustraído y sus antecedentes comerciales motivaron la intervención de la justicia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Garantías, a cargo del Dr. Gamaliel, quien ya había intervenido en allanamientos previos en la misma propiedad. Entre los vecinos, el funcionario es apodado “Muñeca Brava”, por su forma de manejar causas de alta sensibilidad local.

Lo llamativo del caso es que la detención se dio en paralelo a la reunión mensual entre autoridades policiales y vecinos que se desarrolla en San Bernardo, donde la seguridad barrial vuelve a estar en el centro del debate.

