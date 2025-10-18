En una charla con Elo Podcast, el padre de Nordeltus habló sobre la exposición de su hijo, su cambio de vida y su paso a la creación de contenido adulto.

En una nueva entrega de su ciclo de entrevistas, el canal de YouTube de MDA Noticia publicó una charla a fondo con Elo Podcast, más conocido como el padre de Nordeltus, uno de los personajes más discutidos del ecosistema digital argentino.

La entrevista fue grabada en Nordelta, lugar donde reside el protagonista, y recorre las distintas etapas de su historia: desde su vida como abogado y padre de familia, hasta su viraje hacia la creación de contenido para adultos. En la conversación se refiere abiertamente a la exposición mediática de su hijo, el quiebre matrimonial y su transformación personal.

«Me hago cargo del trauma psicológico de Nordeltus, pero no me arrepiento», afirma en uno de los momentos más destacados del video.

Durante el encuentro, también repasa su vínculo con la religión, su paso por el judaísmo ortodoxo y cómo se fue alejando de esa estructura en paralelo a su decisión de mostrar una nueva faceta en redes sociales.

El contenido ya se encuentra disponible en el canal de MDA Noticia en YouTube y se puede ver completo en el siguiente enlace:

La charla, sin cortes ni edición tendenciosa, ofrece una mirada directa a uno de los casos más particulares del fenómeno influencer local, combinando conflicto familiar, transformación personal y exposición digital.

