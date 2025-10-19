La última correcaminata de Octubre Rosa reunió a cientos en Mar de Ajó. El evento fue parte de una campaña que entregó más de 2.000 remeras rosas.

Mar de Ajó fue sede de la tercera y última correcaminata del año organizada por la Municipalidad de La Costa en el marco de la campaña Octubre Rosa, destinada a promover la concientización y prevención del cáncer de mama.

La actividad se desarrolló el sábado por la mañana, con convocatoria a las 10:00. Cientos de personas se acercaron para participar, muchas de ellas previamente inscriptas. Con la inscripción se entregaba una remera rosa, distintivo de esta campaña, y desde el municipio informaron que se distribuyeron más de 2.000 remeras a lo largo del mes.

Desde las redes oficiales, la comuna compartió:

“Octubre Rosa: así vivió Mar de Ajó la tercera correcaminata por la concientización del cáncer de mama”.

El evento contó con la presencia del intendente municipal, Dr. Juan De Jesús, quien acompañó a la comunidad y destacó la necesidad de “humanizar la salud” en cada instancia del sistema sanitario.

“En el sistema se recibe a gente que llega con dolor, muchas veces con miedos”, expresó, en relación con la creación del programa Cuidar la Vida, una de las políticas centrales de su gestión.

Salud, prevención y acompañamiento

Durante todo octubre, se realizaron charlas, encuentros y actividades físicas en distintas localidades costeras, con el objetivo de fomentar la detección temprana y generar espacios de acompañamiento. El compromiso de los equipos de salud fue especialmente reconocido por pacientes en recuperación y personas que ya atravesaron la enfermedad, quienes hicieron notar su afecto hacia los y las profesionales involucrados.

El Dr. Gustavo Harald Mettler, referente de la red sanitaria local, también se expresó al respecto:

“Agradecimiento a todos los que forman parte de la red de contención y atención de patología mamaria del Partido de La Costa”.

Una campaña que sigue generando conciencia

Octubre Rosa es una campaña internacional que promueve la concientización sobre el cáncer de mama. En Argentina, la enfermedad representa la primera causa de muerte oncológica en mujeres. La detección temprana mejora notablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación. Desde el municipio se convocó a seguir participando de las propuestas de salud y prevención durante todo el año, como parte de una política integral centrada en el cuidado de la vida.

