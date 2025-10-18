Kicillof acompañó la caravana hacia el departamento de Cristina Kirchner, recordó persecuciones históricas del peronismo y cuestionó la gestión de Milei.

En una jornada cargada de simbolismo político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó este viernes a la caravana de militantes que marcharon hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución.

El acto, impulsado por agrupaciones del peronismo, se dio en el marco del Día de la Lealtad Peronista y tuvo como objetivo expresar respaldo a la ex presidenta, quien no ocupa actualmente cargos institucionales pero conserva un fuerte liderazgo en sectores del oficialismo.

Kicillof llegó acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y referentes del espacio Movimiento Derechos al Futuro, y fue recibido por Cristina Kirchner en su departamento. La movilización reunió a dirigentes, funcionarios y una importante cantidad de militantes que confluyeron en la calle Juncal, en pleno barrio de Constitución.

Desde allí, el gobernador apuntó contra el gobierno nacional al considerar que el país atraviesa una crisis profunda: «Estamos en la peor crisis», afirmó, señalando que la situación económica actual supera incluso a la vivida en etapas anteriores. También denunció el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política: «Con la Justicia se persigue a los dirigentes del peronismo», dijo frente a la militancia.

El gesto de Kicillof se suma a una serie de expresiones públicas de dirigentes peronistas que vienen reclamando mayor centralidad para Cristina Kirchner en la escena política, en un contexto de fuerte disputa con el gobierno de Javier Milei y mientras se proyectan los armados para las elecciones legislativas del año próximo.

La ex presidenta no habló públicamente en el acto, pero sí hizo llegar un mensaje grabado para quienes participaron de la jornada.

