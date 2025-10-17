La Costa lanzó su propuesta turística 2026 en CABA

El Partido de La Costa presentó su propuesta turística 2026 en CABA, con agenda anual, promociones de “La Costa Invita” y nuevos eventos para noviembre.

El Partido de La Costa presentó oficialmente su propuesta turística para la temporada 2026 en un acto realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad estuvo dirigida a agencias de viaje, medios de comunicación y referentes del sector turístico, con el objetivo de mostrar la oferta del distrito y afianzar su presencia como destino elegido para todo el año.

La jornada fue encabezada por el secretario de Turismo, Cristian Escudero, acompañado por prestadores de servicios locales que conforman la oferta costera: alojamiento, transporte, parques temáticos y agencias de viajes. También participó el director de Promoción Turística bonaerense, Tomás Hualde.

Durante la presentación se lanzó el lema “Nuestro lugar este verano”, que busca posicionar a La Costa como un destino cercano, accesible y con propuestas familiares. Además, se anunciaron acciones promocionales dentro de un plan más amplio que ya tuvo presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y continuará por otros puntos estratégicos del país.

“La Costa es un destino de naturaleza y familiar, que cuida a quienes nos visitan y ofrece experiencias de calidad con precios accesibles”, señaló Escudero al destacar los principales atributos del distrito frente a otras opciones provinciales y nacionales.

Promociones: “La Costa Invita”

Una de las herramientas centrales de esta estrategia es el programa “La Costa Invita”, que articula acciones con el sector privado para ofrecer beneficios en temporadas clave. Este fin de semana largo del 17 al 19 de octubre, el programa ofrecerá descuentos y promociones en diferentes rubros:

20% en traslados de larga distancia

10% en productos regionales

2×1 en entradas de cine

3×2 o hasta 50% en parques temáticos

Hasta 25% en gastronomía

3×2 y hasta 25% en alojamiento

Quienes deseen acceder a estos beneficios deben registrarse en el sitio oficial: lacosta.tur.ar/lacostainvita y descargar su voucher digital.

Agenda de eventos para noviembre

La propuesta turística de La Costa también se apoya en una agenda de festividades y eventos que buscan atraer visitantes en distintos momentos del año. Entre los eventos destacados para noviembre figuran:

Fiesta de la Náutica y el Mar en Mar del Tuyú (7 al 9 de noviembre)

en (7 al 9 de noviembre) Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó (14 al 16 de noviembre)

en (14 al 16 de noviembre) Pre Cosquín La Costa en Santa Teresita, previsto para fin de mes

Estas celebraciones, junto con actividades culturales, deportivas y comunitarias en las 14 localidades del distrito, buscan consolidar una oferta turística estable durante todo el año, combinando naturaleza, identidad local y entretenimiento.

