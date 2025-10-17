Se realizó la 22.ª edición de Abrazando Culturas en Mar de Ajó Norte, con propuestas educativas, gastronómicas y artísticas por la diversidad cultural.

Este jueves por la mañana se llevó adelante en Mar de Ajó Norte una nueva edición de Abrazando Culturas, el tradicional encuentro por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que, desde el año 2002, promueve la inclusión y el reconocimiento de las distintas identidades que conviven en el distrito.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario de Mar de Ajó Norte, ubicado en la esquina de Sarmiento y Mitre, y contó con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, centros comunitarios y agrupaciones culturales. Bajo el lema “Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí”, la jornada incluyó un desfile institucional, y presentaciones musicales en vivo.

Propuestas educativas y culturales

Entre las distintas iniciativas que se desarrollaron durante la mañana, el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 89 René Favaloro tuvo una participación destacada.

Los estudiantes del profesorado de Educación Inicial armaron un estand interactivo con juegos y cuentos para niños, mientras que los de la carrera de Enfermería ofrecieron un espacio de control de presión arterial e información sobre hábitos saludables y vacunación. Por su parte, los alumnos de Gastronomía de 1.° y 2.° año se encargaron de organizar un estand de comidas, aportando una propuesta culinaria para compartir con la comunidad.

También participó el Centro Paraguayo, que presentó un estand con platos típicos de su país y una exposición de vestimentas tradicionales, en una puesta que permitió acercar elementos de la cultura guaraní a los presentes.

Las escuelas del barrio, junto a sus cooperadoras, se sumaron con propuestas gastronómicas y actividades abiertas a la comunidad, reafirmando el compromiso colectivo con los valores de respeto y convivencia.

Feria y comunidad

Durante el evento hubo además actividades organizadas por docentes y estudiantes, exposiciones, charlas y un buffet a cargo de las cooperadoras escolares. El objetivo de la jornada fue generar un espacio de encuentro, integración y reflexión sobre la diversidad cultural en el marco de una fecha clave del calendario nacional.

Abrazando Culturas lleva ya 22 ediciones consecutivas y se consolidó como una propuesta comunitaria que pone en valor las raíces, expresiones y aportes de las distintas culturas que forman parte del entramado social del Partido de La Costa.

