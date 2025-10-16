Oktober Fest, ballet, descuentos y campañas sociales: las actividades municipales en La Costa para esta semana. Agenda ordenada por día. Entrada libre.

La Municipalidad de La Costa propone una serie de actividades abiertas para toda la comunidad. A continuación, repasamos los eventos programados para esta semana, ordenados por fecha, con opciones para disfrutar en familia, aprender y acceder a beneficios.

📅 Desde el jueves 17 al sábado 19

💳 Beneficios para residentes y visitantes con “La Costa Invita”

Durante tres días se activa el programa La Costa Invita, con importantes descuentos en gastronomía, hotelería, parques temáticos, transporte y cine. Está dirigido a residentes y turistas, y en algunos casos se puede combinar con promociones bancarias.

👉 Conseguí tu voucher

📅 Desde el viernes 18 al domingo 20

🍺 Oktober Fest La Costa en Lucila del Mar

Llega una nueva edición del clásico Oktubre Fest con propuestas gastronómicas, feria cervecera y shows en vivo. La cita es en el predio de Mendoza y Av. Tucumán, Lucila del Mar, con entrada libre y opciones para todo público.

👉 Ver detalles del evento

📅 Domingo 19 de octubre – 21 hs

💃 El Ballet de La Costa se presenta en Mar de Ajó

Antes de iniciar su gira internacional, el Ballet de La Costa ofrecerá una función especial en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. Será una muestra de su repertorio artístico, con entrada libre y gratuita.

👉 Más info sobre la función

Compartir