Pachu Junco, concejal electo, se mostró con Santilli en un acto del PRO y activó señales en la interna de LLA, que lleva a Cavallini como candidata.

A veces, en política, una foto vale más que cien reuniones. Y si hay globos amarillos de fondo, más todavía. En el marco de la campaña nacional, el concejal electo Francisco “Pachu” Junco apareció —discreto, pero presente— en el acto que Diego Santilli encabezó en La Plata, rodeado de figuras pesadas del PRO bonaerense.

Junco, que hasta hace poco era para algunos un “acompañante de lista” más, fue uno de los pocos costeros invitados por la línea que responde a Guillermo Montenegro. No solo se fotografió con el Colo, sino que también compartió algunas palabras con él, ganando centralidad en una escena que otros dirigentes locales miraron desde el fondo… o desde sus casas.

El gesto no pasó inadvertido. Según comentan cerca del bunker hubo malestar entre varios actores que no solo no fueron invitados al acto, sino que quedaron “mal acomodados” en el intento de arrimarse a Roxana Cavallini, actual jefa política del espacio en el distrito y hoy candidata a diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires.

Callado, pero no mudo

Algunos lo subestimaron. Que era nuevo, que era callado, que no tenía carisma. Pero Pachu Junco parece estar construyendo su propio camino con pasos más firmes de lo que muchos imaginaban. Callado, sí. Mudo, no.

Con un perfil bajo, pero movimientos precisos, Junco viene ganando visibilidad en plena campaña nacional, incluso antes de asumir formalmente su banca como concejal el próximo 10 de diciembre. Y no lo hace solo: su crecimiento político lleva la marca de Cavallini, quien le dio respaldo clave en la interna local y ahora apuesta al trabajo en equipo con miras a la nueva etapa institucional.

En tiempos de campañas cruzadas y alianzas volátiles, no es menor que Junco no le saque el cuerpo al armado nacional, incluso cuando eso implique meterse en actos con figuras del PRO, como Cristian Ritondo, Finocchiaro o el propio Santilli, que intenta dar aire a la lista liberal tras la caída de José Luis Espert.

Un gesto que vale

La frase de Santilli en el acto fue clara: “Espert ya fue. Renunció. Ahora tenemos que trabajar para llegar a todos los rincones de la provincia”. Y en ese mapa, La Costa importa. Por eso, los gestos —como el de Junco— empiezan a tomar valor dentro de la interna, donde algunos buscan consolidar espacios y otros simplemente no quedar afuera.

Con el 10 de diciembre en el horizonte y Cavallini en plena campaña provincial, los movimientos se ajustan al ritmo de la rosca. Y mientras algunos se apuran a las fotos, otros ya están en ellas.

