Miles de personas llegaron al Estadio de La Costa para asistir a la convención de los testigos de Jehová que se extenderá hasta el domingo.

Desde este viernes, Mar de Ajó es sede de la convención anual de los testigos de Jehová, bajo el lema “Adoración pura”, que se extenderá hasta el domingo. El evento, que tiene lugar en el Estadio de La Costa, convoca a asistentes de diferentes localidades como Mar del Plata, Dolores, Madariaga, Tandil, Balcarce y otras ciudades del interior bonaerense.

Por la mañana, miles de personas comenzaron a llegar al predio, recibiendo una cálida bienvenida por parte de los anfitriones locales. Según estimaciones, más de 5.500 personas participaron de la primera jornada. Al llegar hermanos residentes en el Partido de La Costa, los esperaban con canticos, banderas y souvenirs que elaboraron especialmente para la ocasión. A pesar de las filas de autos que ingresaban ordenadamente a paso de hombre, la espra se hizo mas amena con tantas atenciones de los anfitriones. Se podría decir que el clima de fiesta y alegría inundaba el lugar.

Durante la sesión matutina se presentó la primera parte del episodio 2 de la serie audiovisual “Las buenas noticias según Jesús”, titulada “Este es mi hijo”. También se abordaron profecías bíblicas relacionadas con la figura de Jesús.

Para la tarde, se anunció una serie de discursos acompañados por videos documentales que exploran la vida en la tierra donde vivió Jesús, proponiendo un recorrido visual por paisajes históricos y espirituales.

Lo que se viene el fin de semana

El sábado por la mañana se presentará la segunda parte del episodio 2 de la producción mencionada. Uno de los momentos más esperados será el bautismo, que tendrá lugar ese mismo día. Por la tarde, se ofrecerán discursos que profundizarán en “los milagros de Jesús”.

El domingo, a las 11:15 horas, se destacará el discurso público titulado “¿Sabe en qué se basan sus creencias?”. El cierre del programa estará a cargo del episodio 3 de la serie: “Ese soy yo”.

Impacto en la ciudad

El movimiento turístico generado por esta asamblea es significativo. Se estima que se ocuparon unas 2000 plazas, muchas de ellas en hoteles que ofrecieron tarifas entre $30.000 y $120.000 por noche por persona. Algunos testigos de Jehová locales abrieron sus hogares para quienes no podían afrontar esos costos.

Varios restaurantes adaptaron menús especiales que van de $15.000 a $25.000 por persona, y se dispusieron dos servicios exclusivos de colectivos para trasladar a los asistentes desde los hoteles hasta el estadio.

Desde la organización señalaron que esperan una concurrencia total superior a las 8.000 personas durante los dos fines de semana del evento, lo que representa un impacto positivo en la economía regional.

“Estamos muy contentos de celebrar una nueva edición de nuestras convenciones anuales por primera vez en Mar de Ajó, en colaboración con las autoridades locales”, expresó Alejandro Willers, portavoz del evento.

