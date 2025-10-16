Este sábado en Mar de Ajó se presenta el Ballet de La Costa antes de su gira por el exterior. Julio Medina habló con Radio Noticias. Mirá el video completo.

Antes de partir a su gira internacional, el Ballet de La Costa brindará una presentación especial este domingo 19 de octubre a las 21 hs en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, con entrada libre y gratuita.

El espectáculo será una muestra integral del repertorio que llevarán al exterior, combinando danzas folclóricas, estilizadas y contemporáneas.

En diálogo con Radio Noticias Web, el director del ballet, Julio Medina, destacó la importancia de este evento para la comunidad:

“Es una oportunidad única para que la gente de La Costa vea lo que vamos a mostrar en escenarios internacionales. Nos emociona mucho poder compartirlo primero en casa.”

