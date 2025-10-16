Antes de partir a su gira internacional, el Ballet de La Costa brindará una presentación especial este domingo 19 de octubre a las 21 hs en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, con entrada libre y gratuita.
El espectáculo será una muestra integral del repertorio que llevarán al exterior, combinando danzas folclóricas, estilizadas y contemporáneas.
En diálogo con Radio Noticias Web, el director del ballet, Julio Medina, destacó la importancia de este evento para la comunidad:
“Es una oportunidad única para que la gente de La Costa vea lo que vamos a mostrar en escenarios internacionales. Nos emociona mucho poder compartirlo primero en casa.”
