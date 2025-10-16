Durante una investigación por paradero en Las Toninas, fue hallado un cuerpo enterrado. Hay dos personas detenidas. Actúa la Fiscalía N.º 2 de La Costa.

Lo que comenzó como una búsqueda de paradero en la localidad de Las Toninas derivó en el hallazgo de un cuerpo sin vida enterrado en un domicilio del lugar. El caso, que permanece en plena etapa investigativa, está a cargo de la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de La Costa, con intervención del fiscal Dr. Martín Prieto.

Según fuentes vinculadas a la investigación, en el marco de las diligencias ordenadas por la fiscalía, efectivos de la DDI Dolores y la SDDI La Costa se presentaron en una vivienda para entrevistar a personas del entorno cercano al hombre buscado. Durante el procedimiento, y a partir de ciertas incongruencias detectadas en los testimonios y actitudes de los presentes, los investigadores profundizaron las tareas en el lugar, lo que derivó en el hallazgo del cuerpo enterrado.

A partir de esos indicios, se procedió a la aprehensión de un hombre y una mujer, presuntamente vinculados a la víctima. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras se sustancia la causa.

La investigación se había iniciado semanas atrás, tras la denuncia de un amigo del hombre ahora fallecido, quien manifestó no haber tenido contacto con él desde hacía más de un mes y medio. En ese entonces, solo recibía mensajes de texto que le generaron dudas sobre la verdadera identidad de quien los enviaba.

Con la confirmación oficial de que el hombre no había salido del país, según Migraciones, las pesquisas comenzaron a centrarse en personas allegadas, entre ellas un empleado de su confianza, que habría estado a cargo de sus bienes.

El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, mientras peritos forenses y personal de la Policía Científica trabajan en el lugar del hallazgo. Las diligencias continúan bajo estricta reserva judicial.

