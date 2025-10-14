Una delegación de 240 representantes del Partido de La Costa viajó a Mar del Plata para competir en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025.

Este lunes por la mañana, partió hacia Mar del Plata una delegación compuesta por 240 representantes del Partido de La Costa, rumbo a las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollarán durante esta semana en la ciudad balnearia.

En diálogo con Radio Noticias Web, el subsecretario de Deportes, Prof. Gustavo Leiva, destacó el entusiasmo y el compromiso de los y las jóvenes que clasificaron para representar al distrito en distintas disciplinas deportivas y culturales.

“Una delegación de 240 costeros nos va a representar en las finales. Van con muchas ganas, con un gran trabajo previo y acompañamiento de todo el equipo”, expresó Leiva durante la entrevista.

La etapa final de los juegos se desarrollará entre el 12 y el 17 de octubre y reunirá a miles de participantes de toda la provincia. Los representantes locales competirán en disciplinas como atletismo, natación, acuatlón, ajedrez, fútbol, entre otras.

Desde el área de Deportes se trabajó de manera articulada con familias, docentes, entrenadores y referentes barriales para garantizar la preparación y el acompañamiento durante todo el proceso clasificatorio.

Además, Leiva recordó que La Costa fue sede de varias etapas regionales previas, lo que permitió fortalecer el calendario deportivo local y consolidar nuevas propuestas, como la reciente inauguración de la pista de atletismo en San Clemente del Tuyú, que se suma a la infraestructura deportiva del distrito.

