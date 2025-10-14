Con la participación de más de un centenar de referentes del sector turístico, el gobernador Axel Kicillof presidió en Chascomús la Asamblea Provincial de Turismo 2025. Intendentes, funcionarios, empresarios y prestadores compartieron un espacio de diagnóstico conjunto y análisis de cara a la próxima temporada.
El tono de la reunión fue firme pero propositivo. Se reconoció el complejo contexto económico nacional y se puso el foco en sostener la actividad turística como motor de desarrollo productivo y empleo a nivel local y regional.
“El turismo está siendo golpeado por políticas nacionales que encarecen el consumo interno y abaratan el viaje al exterior”, advirtió Kicillof.
El turismo, entre el modelo nacional y la defensa del territorio
Durante el encuentro, funcionarios provinciales del área de Producción y Turismo coincidieron en que el modelo económico vigente afecta seriamente la competitividad del turismo interno. Se destacó que el tipo de cambio y la quita de programas federales generaron una caída de reservas y consumo en los destinos bonaerenses.
El ministro Augusto Costa y la subsecretaria Soledad Martínez remarcaron que el sector necesita herramientas de estímulo y previsibilidad, y que el Banco Provincia seguirá teniendo un rol clave en la financiación de consumos turísticos con beneficios y cuotas.
Desde los municipios y el sector privado, si bien no se mencionaron críticas directas, hubo preocupación por la pérdida de competitividad, la baja en el nivel de reservas y la falta de incentivos nacionales para la promoción de destinos provinciales. También se mencionó la necesidad de profundizar políticas de calendario extendido y turismo todo el año.
Kicillof: “Representamos el derecho al trabajo y al descanso”
El gobernador cerró el encuentro con un mensaje de respaldo al sector y una crítica directa al rumbo nacional. Afirmó que su gobierno seguirá “nadando contra la corriente” y defendiendo las políticas públicas que promueven el turismo como derecho y no como lujo.
“Vamos a seguir trabajando junto a cada municipio y cada actor del turismo. Representamos el derecho al trabajo, al esparcimiento, al descanso y a una economía con sentido social”, señaló.
Aunque no hubo anuncios específicos para la temporada de verano 2025/26, desde el gobierno bonaerense se comprometieron a sostener los programas en marcha, mantener la promoción turística y fortalecer la articulación con el sector privado.