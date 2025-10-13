El periodista Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó. Jornada con análisis político, participación ciudadana y reflexión cultural.

Este miércoles 16 de octubre, a las 19:00, el periodista y abogado Pablo Vera presentará su libro Líbranos del mal en la sede de la Universidad Atlántida Argentina de Mar de Ajó. La jornada incluirá una charla abierta al público, con entrada libre y gratuita, y se enmarca dentro de una serie de actividades orientadas al debate político y cultural.

La cita será en el Aula Magna, ubicada en Diagonal Rivadavia 515, y está organizada por el área de Desarrollo Social local, junto a la editorial Azucena Villaflor, responsable de la publicación.

📖 Un libro que cuestiona el discurso dominante

Líbranos del mal es una obra que compila textos publicados en Buenos/12, suplemento de Página/12, donde Vera despliega análisis sobre la economía, los medios, el poder judicial y las nuevas derechas argentinas. El autor no esquiva nombres propios: Macri, Milei, la “libertad” como bandera electoral vaciada, ni silencios mediáticos sobre derechos sociales.

Según Vera, el libro intenta «hacer un aporte a la memoria activa y al pensamiento crítico desde el periodismo, en un contexto donde muchas veces se nos pide no pensar«.

La obra ya fue presentada en más de 20 distritos bonaerenses, consolidándose como una herramienta de formación ciudadana y diálogo político.

🗣 Una jornada que invita a la participación

Además de la presentación literaria, se convoca a jóvenes, organizaciones sociales, docentes y vecinos en general a participar de una actividad más amplia que incluirá:

Intercambio directo con el autor

Panel de análisis sobre medios, justicia y democracia

Stands institucionales y culturales

Espacio de inscripción y consulta para nuevas actividades

La inscripción previa continúa abierta mediante formulario en línea, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social local, lo que permite una mejor organización del espacio y registro de participantes.

En un contexto social de tensiones políticas, discursos en disputa y luchas por el sentido, la presentación de Líbranos del mal propone algo más que una presentación de libro: un espacio de encuentro y reflexión crítica, en el corazón mismo del Partido de La Costa.

