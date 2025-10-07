La Libertad Avanza llevó militancia costera al acto de Milei

La militancia de LLA del Partido de La Costa viajó a CABA para acompañar a Milei en el Movistar Arena. Estuvieron presentes Cavallini y Arévalo.

Javier Milei encabezó un multitudinario acto en el estadio Movistar Arena, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en el que combinó música en vivo con un discurso político centrado en reformas estructurales y la continuidad del modelo libertario. Desde el Partido de La Costa, referentes locales de La Libertad Avanza (LLA) participaron activamente del evento, acompañando al Presidente en este nuevo intento de revitalizar su espacio político.

Durante la jornada, el concejal Ricardo Arévalo compartió en sus redes sociales una imagen junto a un grupo de militantes costeros que viajaron para participar del acto. Ya sobre el cierre del evento, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y líder del espacio a nivel local, Roxana Cavallini, publicó varias fotos desde el estadio y expresó: «Acompañamos al Presidente Javier Milei. La Costa dijo presente en el Movistar Arena. Si La Libertad no Avanza, La Argentina retrocede».

Un acto con formato de show

El evento contó con una puesta en escena poco habitual para el ámbito político: música en vivo, luces y canciones interpretadas por Milei junto a una banda musical. Entre los temas más destacados sonaron “Panic Show” de La Renga, además de otros covers con letras adaptadas a consignas libertarias.

También participó la diputada y mezzosoprano Lilia Lemoine, quien cantó junto a la banda en varios pasajes del acto. En su discurso, Milei ratificó el rumbo de su gobierno y adelantó que “lo que se viene de acá en adelante son más reformas estructurales”. Además, hizo énfasis en “la batalla cultural” y apuntó contra el kirchnerismo y lo que denomina “la casta política”.

El acto también fue una oportunidad para mostrar unidad interna, tras la reciente salida del diputado José Luis Espert del espacio oficialista. Durante el evento, Milei agradeció especialmente a su asesor Santiago Caputo y al grupo militante “Las Fuerzas del Cielo” por el apoyo logístico.

La Costa presente

La asistencia de representantes de La Libertad Avanza La Costa tuvo como objetivo reforzar su presencia territorial y mostrar alineamiento con las decisiones del Gobierno nacional. Las imágenes compartidas por Cavallini y Arévalo fueron acompañadas por hashtags como #LaCosta y #MileiPresidente, en línea con la estrategia digital del espacio.

