La Costa proyecta nuevas carreras técnicas y docentes para el 2026/2027
El Partido de La Costa, a través de sus Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) y Centros de Formación Profesional, está proyectando la inclusión de nuevas carreras docentes y tecnicaturas que comenzarán a dictarse en el ciclo lectivo 2026, y continúa el trabajo de planificación para el 2027.
Propuestas para el Ciclo 2026
Los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica N.º 89 (Mar de Ajó) y N.º 186 (Santa Teresita) ya presentaron la nueva propuesta curricular que comenzará a dictarse a partir de 2026.
El objetivo es diversificar la oferta educativa para responder mejor a las demandas del mercado laboral local y regional, evitando la sobresaturación en algunas áreas.
Aunque la información detallada será publicada por los institutos en los próximos días, las áreas que se están considerando y charlando activamente incluyen:
- Profesorado de Psicología: Una nueva carrera docente que no se ha dictado previamente en la zona.
- Tecnicaturas en Actividad Física y Educación Física: Propuestas relacionadas con el deporte y la salud que complementarían al actual Profesorado de Educación Física.
- Nuevas Tecnicaturas Superiores: Se busca variar la oferta de carreras técnicas para capacitar profesionales en áreas que requiere el desarrollo productivo y de servicios de la región.
Proyección a 2027
La planificación se extiende hasta el ciclo 2027, con un enfoque en:
- Continuidad y Diversificación Técnica: Continuar la evaluación de nuevas tecnicaturas, tanto aquellas que requieren un título docente como las que buscan formar profesionales para nuevos sectores productivos.
- Aprobación y Presupuesto: Las autoridades educativas han señalado que la propuesta de nuevas carreras cuenta con un presupuesto planificado y ya está «prácticamente aprobada,» lo que asegura su implementación.
Más detalles en voz de Horacio Rossano, Jefe Distrital de Educación del Partido de La Costa en Radio Noticias.