7 de octubre de 2025

La Costa proyecta nuevas carreras técnicas y docentes para el 2026/2027

9 horas atrás 0

El Partido de La Costa, a través de sus Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) y Centros de Formación Profesional, está proyectando la inclusión de nuevas carreras docentes y tecnicaturas que comenzarán a dictarse en el ciclo lectivo 2026, y continúa el trabajo de planificación para el 2027.

Propuestas para el Ciclo 2026

Los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica N.º 89 (Mar de Ajó) y N.º 186 (Santa Teresita) ya presentaron la nueva propuesta curricular que comenzará a dictarse a partir de 2026.

  • Consulta realizada correctamente

Reintentar sin aplicaciones

El objetivo es diversificar la oferta educativa para responder mejor a las demandas del mercado laboral local y regional, evitando la sobresaturación en algunas áreas.

Aunque la información detallada será publicada por los institutos en los próximos días, las áreas que se están considerando y charlando activamente incluyen:

  • Profesorado de Psicología: Una nueva carrera docente que no se ha dictado previamente en la zona.
  • Tecnicaturas en Actividad Física y Educación Física: Propuestas relacionadas con el deporte y la salud que complementarían al actual Profesorado de Educación Física.
  • Nuevas Tecnicaturas Superiores: Se busca variar la oferta de carreras técnicas para capacitar profesionales en áreas que requiere el desarrollo productivo y de servicios de la región.

Proyección a 2027

La planificación se extiende hasta el ciclo 2027, con un enfoque en:

  • Continuidad y Diversificación Técnica: Continuar la evaluación de nuevas tecnicaturas, tanto aquellas que requieren un título docente como las que buscan formar profesionales para nuevos sectores productivos.
  • Aprobación y Presupuesto: Las autoridades educativas han señalado que la propuesta de nuevas carreras cuenta con un presupuesto planificado y ya está «prácticamente aprobada,» lo que asegura su implementación.

Más detalles en voz de Horacio Rossano, Jefe Distrital de Educación del Partido de La Costa en Radio Noticias.

Dale play:

