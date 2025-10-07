San Clemente vive la Fiesta Nacional de la Corvina Negra 2025

Del 10 al 12 de octubre se celebra en San Clemente la 59ª Fiesta de la Corvina Negra, con shows, peña, desfile y elección de las soberanas.

Del 10 al 12 de octubre, la ciudad de San Clemente del Tuyú se viste de fiesta para recibir una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Corvina Negra, uno de los eventos culturales más emblemáticos del Partido de La Costa.

La celebración, que este año llega a su 59ª edición, tendrá lugar con entrada libre y gratuita en la Plaza Pereira (calles 20 y 13), epicentro de las actividades recreativas, artísticas y musicales.

Actividades destacadas

📍 Viernes 10

De 12:00 a 14:00: actividades infantiles a cargo del programa El Agite.

Desde las 16:30: clases abiertas de zumba y ritmos urbanos.

Desde las 18:00: música cristiana con Flor Haro, Jea Band y Sala 74.

A partir de las 20:30: shows con bandas locales y regionales como Raíces Gauchas, Incandescentes, La Miel Santiagueña, Siente el Ritmo, Cristian Figueroa, The Light Band y Nathali Torres.

📍 Sábado 11

18:00: Desfile cívico e institucional desde Avenida III y San Martín hasta calle 1 y 19.

desde Avenida III y San Martín hasta calle 1 y 19. Desde las 20:30: apertura artística con el Ballet Internacional de La Costa, seguido por Fuyen, La Popular Compañía de Danza, La Novena Rock y La Corte.

Cierre musical a cargo de Rocío Quiroz, referente de la cumbia y ganadora del Premio Gardel al mejor álbum tropical femenino.

📍 Domingo 12

17:00: gran peña folklórica con artistas como Añoranzas, La Encimera, Florencia Raggio, Raíces Argentinas, Luis Castillo y Wanda Berdun.

con artistas como Añoranzas, La Encimera, Florencia Raggio, Raíces Argentinas, Luis Castillo y Wanda Berdun. Desde las 20:30: noche de cierre con ballet, tributos y artistas locales. Están confirmados el Ballet Internacional de La Costa, La Popular Compañía de Danza, Wanda Berdun, Llequen, un tributo a Viejas Locas e Intoxicados, y El Rolex.

Finaliza con la elección de las soberanas de la 59ª edición de la fiesta.

Sin concurso de pesca este año

Por razones de logística y costos, este año no se realizará el tradicional concurso de pesca, una de las atracciones históricas del evento. Sin embargo, desde la organización remarcan que la fiesta mantiene su carácter popular, con propuestas pensadas para todas las edades y la participación activa de la comunidad.

Comunicación con Miguel Manzo, presidente de la comisión organizadora en RN.

Dale play:

Compartir