8 de octubre de 2025

Un hombre fue internado en Mar de Ajó tras ser mordido por una Yarará en Lavalle

1 día atrás 0

Un vecino de la zona rural de Las Chacras, que se encuentra en el límite entre el Partido de La Costa y General Lavalle, fue hospitalizado de urgencia en Mar de Ajó tras ser mordido por una Yarará (serpiente venenosa).

El incidente generó un operativo sanitario de emergencia debido a la dificultad para conseguir el suero antiofídico necesario para el tratamiento en la región.

Las Yararás (género Bothrops) son comunes en las regiones de pastizales y zonas con maleza de la costa atlántica, y su veneno puede ser grave, causando inflamación, ampollas, y potencialmente necrosis del tejido si no se trata a tiempo.

Comunicación con Eva Schlegel, desde el area de Zoonosis local en La Primera Mañana de Radio Noticias.

