Un hombre fue internado en Mar de Ajó tras ser mordido por una Yarará en Lavalle
Un vecino de la zona rural de Las Chacras, que se encuentra en el límite entre el Partido de La Costa y General Lavalle, fue hospitalizado de urgencia en Mar de Ajó tras ser mordido por una Yarará (serpiente venenosa).
El incidente generó un operativo sanitario de emergencia debido a la dificultad para conseguir el suero antiofídico necesario para el tratamiento en la región.
Las Yararás (género Bothrops) son comunes en las regiones de pastizales y zonas con maleza de la costa atlántica, y su veneno puede ser grave, causando inflamación, ampollas, y potencialmente necrosis del tejido si no se trata a tiempo.
Comunicación con Eva Schlegel, desde el area de Zoonosis local en La Primera Mañana de Radio Noticias.