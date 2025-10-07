8 de octubre de 2025

General Madariaga | Concurso de Asadores y Feria Gastronómica

21 horas atrás 0

Este fin de semana largo el distrito de General Madariaga ofrecerá un gran evento al aire libre y de entrada gratuita para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la gastronomía local y regional y de múltiples espectáculos musicales.

En el lugar habrá un amplio Paseo de Artesanos y Puestos Gastronómicos, se ofrecerán charlas, masterclass de cocina y degustaciones. También realizarán cocina en vivo a cargo de UADE y la estelar presencia del reconocido cocinero, Christian Petersen.

Como entretenimiento los asistentes podrán también realizar paseos en sulky o a caballo y las caminatas por el sendero “Talares de Lomada”, además de juegos para chicos.

Sobre el escenario actuarán grupos de baile y bandas de diversos estilos, además el estacionamiento tendrá un valor de 5000 pesos por vehículo y será a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal del mencionado partido.

Escucha lo que decía en RN, Javier Volpatti, Secretario de Producción de General Madariaga.

Dale play:

Compartir

Más historias

gimnasia aguas verdes

Aguas Verdes | Abrió la Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-08 at 09.22.18

Redes vs. territorio: dos formas de militar el cambio

6 horas atrás 0
muna

Se realizó la presentación del programa MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

gimnasia aguas verdes

Aguas Verdes | Abrió la Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-08 at 09.22.18

Redes vs. territorio: dos formas de militar el cambio

6 horas atrás 0
muna

Se realizó la presentación del programa MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia

7 horas atrás 0
abrazando culturas

«Abrazando Culturas» llega a Mar de Ajó Norte

10 horas atrás 0
arte y vino la lucila

Sabores del Arte | La Lucila se prepara para disfrutar del buen vino y expresiones artísticas

19 horas atrás 0