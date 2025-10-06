La Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas de prisión perpetua dictadas contra los responsables del crimen de Mara Mateu

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas de prisión perpetua dictadas contra los responsables del crimen de Mara Sofía Mateu, ocurrido en Santa Teresita en marzo del 2008.

La confirmación se dio en distintas instancias judiciales a lo largo de los años, ratificando la sentencia inicial.

El caso de Mara Mateu, una adolescente de 16 años cuyo crimen conmocionó a La Costa, ha tenido un largo recorrido judicial que culminó con la ratificación de las máximas penas.

En este contexto, Marino Cid, abogado de la familia de Mara Mateu habló en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias.

