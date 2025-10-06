El camino hacia la COP30 (Conferencia de las Partes) en Belém, Brasil, en 2025, tiene como objetivo poner sobre la mesa la discusión sobre la crisis climática y al mismo tiempo la necesidad de transformar los compromisos en acciones tangibles y justas.

Además, los principales desafíos y nuevos ejes de la agenda climática rumbo a la COP30 se centran en la justicia social y la implementación regional.

En este marco, Claudio Lutzky, Director del Programa Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó:

La participación de todos los países en importante, es un problema global (…) Es poco lo que se ha hecho en Argentina con respecto al cambio climático.

Los detalles:

