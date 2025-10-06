Un allanamiento permitió esclarecer un hurto en San Bernardo. Se secuestraron elementos vinculados y un motovehículo usado en el hecho.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisaría Cuarta de San Bernardo, realizó un allanamiento con resultado positivo en el marco de una investigación por hurto ocurrido días atrás en la localidad costera.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías en turno, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 de Mar del Tuyú.

El hecho

El caso se originó el pasado 2 de octubre, cuando un vecino de Costa Azul denunció el robo de herramientas de trabajo que se encontraban en el interior de su vehículo utilitario, estacionado sobre la calle Chiozza entre Obligado y Frías, en pleno centro de San Bernardo.

Según consta en la denuncia, los autores no forzaron el vehículo y sustrajeron elementos de pintura en altura.

Investigación y allanamiento

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia inició tareas de investigación y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, logrando identificar a dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta de color negro.

Tras reunir las pruebas, se solicitó una orden de allanamiento y registro en un domicilio de Mar de Ajó, donde se habría refugiado uno de los presuntos autores.

Durante el procedimiento, la policía aprehendió a un hombre mayor de edad y secuestró la vestimenta utilizada durante el hecho y una motocicleta Honda CB1 color negro, presuntamente empleada en la comisión del delito.

Avance de la causa

Fuentes policiales confirmaron que el Ministerio Público Fiscal dispuso la notificación de imputación bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de las diligencias de rigor.

El otro presunto partícipe se encuentra bajo identificación y búsqueda activa.

La investigación continúa a cargo de la UFID N°1 de Mar del Tuyú, en el marco de la causa caratulada “Hurto«

Compartir