ARBA extendió hasta el 25 de noviembre el vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Edificado. Los contribuyentes mantienen bonificaciones.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se prorroga la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.

El nuevo plazo para el pago será hasta el martes 25 de noviembre, en los mismos términos y condiciones que el vencimiento original del 9 de octubre.

Razones de la prórroga

Según una disposición publicada en el Boletín Oficial, la medida responde a “razones de índole operativa”, vinculadas a garantizar el correcto proceso de liquidación del impuesto y habilitar los medios adecuados de pago.

De esta forma, las y los contribuyentes contarán con más tiempo para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a los beneficios de bonificación de hasta el 10%.

Beneficios y formas de pago

Quienes no registren deudas y estén adheridos al débito automático, podrán acceder a una bonificación del 10% sobre el monto del impuesto.

El pago puede realizarse de forma digital desde la web oficial de ARBA, con tarjeta de crédito o cajero automático, generando previamente el código de pago electrónico.

Además, se podrá abonar mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que será enviado por correo electrónico y estará vigente hasta la nueva fecha de vencimiento.

También sigue disponible la opción de pago presencial en entidades bancarias habilitadas y centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherir el Impuesto al débito automático

ARBA recuerda que es posible adherir el pago del Impuesto Inmobiliario Edificado al débito automático, tanto desde una cuenta bancaria como con tarjeta de crédito.

Este sistema está disponible para todos los impuestos patrimoniales provinciales y permite mantener los beneficios de descuento.

Para realizar la adhesión, se debe ingresar al sitio oficial www.arba.gov.ar → sección “Autogestión”, utilizando CUIT y Clave CIT.

Luego, seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral.

Quienes necesiten registrar un nuevo CBU pueden hacerlo desde la sección “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o dentro del mismo menú de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no es inmediato y se reflejará en el vencimiento de las próximas cuotas.

En resumen

🗓 Nuevo vencimiento: martes 25 de noviembre de 2025.

martes 25 de noviembre de 2025. 💰 Beneficio: hasta 10% de descuento por pago en término y sin deudas.

hasta por pago en término y sin deudas. 💳 Medios de pago: web de ARBA, Cuenta DNI, débito automático o entidades habilitadas.

web de ARBA, Cuenta DNI, débito automático o entidades habilitadas. 🌐 Más información: www.arba.gov.ar

