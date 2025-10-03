4 de octubre de 2025

Las motos y los escapes libres | El estado local realiza controles, secuestros y busca «una herramienta más eficaz» ante los ruidos molestos

15 horas atrás 0

El Partido de La Costa está realizando una serie de trabajos de ordenamiento urbano intensivos y sostenidos, enfocados principalmente en la problemática de la contaminación sonora generada por escapes de motos modificados o «libres».

Estos trabajos se enmarcan en una política municipal de «Cuidar la Vida» y de mejora de la convivencia ciudadana. Además, el estado local fortalece el trabajo en el control de documentación de los motovehiculos.

En este marco, Adrián González, Secretario de Ordenamiento Urbano del distrito se expresó en el aire de Radio Noticias donde destacó:

Estamos trabajando para que se encuentre una herramienta eficaz.

Los detalles:

Compartir

Más historias

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

12 minutos atrás 0
image

31 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

45 minutos atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

12 minutos atrás 0
image

31 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

45 minutos atrás 0
image

La Liga acató un fallo judicial y bajó a un jugador por deber cuota alimentaria

1 hora atrás 0
nostalgia na

HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

4 horas atrás 0