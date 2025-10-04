HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

El Baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis se organizó con sede en el Camping de la mencionada localidad con el propósito de recaudar fondos para la realización de la Fiesta Aniversario del pueblo costero.

El evento incluirá, música, un servicio de buffet económico, sorteos y actividades especiales.

Desde la comisión esperan una gran participación de vecinos y vecinas, ya que la comunidad de Nueva Atlantis se involucra activamente en la organización y financiamiento de su fiesta anual.

Comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión de la Fiesta de Nueva Atlantis en el aire de RN.

Los detalles:

