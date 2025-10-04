4 de octubre de 2025

HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

4 horas atrás 0

El Baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis se organizó con sede en el Camping de la mencionada localidad con el propósito de recaudar fondos para la realización de la Fiesta Aniversario del pueblo costero.

El evento incluirá, música, un servicio de buffet económico, sorteos y actividades especiales.

Desde la comisión esperan una gran participación de vecinos y vecinas, ya que la comunidad de Nueva Atlantis se involucra activamente en la organización y financiamiento de su fiesta anual.

Comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión de la Fiesta de Nueva Atlantis en el aire de RN.

Los detalles:

Compartir

Más historias

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

22 minutos atrás 0
image

41 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

55 minutos atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

22 minutos atrás 0
image

41 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

55 minutos atrás 0
image

La Liga acató un fallo judicial y bajó a un jugador por deber cuota alimentaria

1 hora atrás 0
nostalgia na

HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

4 horas atrás 0