4 de octubre de 2025

AUBASA presentó 26 nuevos móviles para mantenimiento y asistencia vial

17 horas atrás 0

Con el objetivo de optimizar el servicio en las rutas y autopistas bonaerenses, AUBASA incorporó 26 unidades cero kilómetro que se suman a la flota destinada a tareas de mantenimiento, seguridad y asistencia vial.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó la presentación y afirmó:

Hoy incorporamos nuevos móviles de seguridad vial para el cuidado de las y los usuarios que pagan el peaje. La provincia de Buenos Aires devuelve ese esfuerzo en obras y mejores servicios. Es parte de un plan integral de puesta en valor de las rutas concesionadas por AUBASA que permiten potenciar el turismo y la producción.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

26 minutos atrás 0
image

44 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

59 minutos atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

26 minutos atrás 0
image

44 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

59 minutos atrás 0
image

La Liga acató un fallo judicial y bajó a un jugador por deber cuota alimentaria

1 hora atrás 0
nostalgia na

HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

4 horas atrás 0