Adolfo Pérez Esquivel en RN | «Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación»
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se expresó en el aire de Radio Noticias 105.7 con la autoridad que le confieren décadas de defensa de los derechos humanos y la justicia.
Pérez Esquivel ofreció un análisis lúcido y sin concesiones sobre el panorama actual del país.
Además, sus reflexiones fueron más allá de la coyuntura política y se centraron en las deudas pendientes con los sectores más vulnerables, examinando las raíces de la desigualdad, la pobreza y la violencia estructural que persisten en la sociedad y las cuales se profundizan casi como núnca antes en los tiempos que corren.
Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación (…) el gobierno está contra el pueblo.