3 de octubre de 2025

Adolfo Pérez Esquivel en RN | «Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación»

43 minutos atrás 0

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se expresó en el aire de Radio Noticias 105.7 con la autoridad que le confieren décadas de defensa de los derechos humanos y la justicia.

Pérez Esquivel ofreció un análisis lúcido y sin concesiones sobre el panorama actual del país.

Además, sus reflexiones fueron más allá de la coyuntura política y se centraron en las deudas pendientes con los sectores más vulnerables, examinando las raíces de la desigualdad, la pobreza y la violencia estructural que persisten en la sociedad y las cuales se profundizan casi como núnca antes en los tiempos que corren.

Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación (…) el gobierno está contra el pueblo.

Dale play al video:

