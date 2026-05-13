13 de mayo de 2026

La Costa se sumó a la Marcha Federal Universitaria | «Es una defensa del futuro de nuestros hijos»

15 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Miguel Arena, referente del Frente de Izquierda (FIT) en el Partido de La Costa, brindó detalles sobre la convocatoria local en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Arena destacó que la movilización no solo busca reclamar por el presupuesto educativo y los salarios docentes, sino también defender el acceso a la educación pública frente a lo que definió como un ajuste sin precedentes.

Durante la entrevista, el dirigente explicó que en el distrito la concentración tendrá lugar en la zona centro, uniendo a estudiantes de las sedes universitarias locales y vecinos. Arena subrayó la importancia de la unidad en la calle, señalando que la universidad pública es una de las pocas herramientas de ascenso social que quedan para las familias trabajadoras de la región.

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