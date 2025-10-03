Narcos desde la cárcel, juicio por femicidio en Dolores, denuncia a profesora en Pinamar y hechos violentos en Mar del Plata marcan la crónica policial.

🔴 Megaoperativo antidrogas

Un despliegue de fuerzas de seguridad desarticuló a una banda narco que operaba en la región y era comandada desde la cárcel de Dolores. Los allanamientos dejaron como saldo droga, armas y dinero secuestrado. El jefe, pese a estar tras las rejas, coordinaba cada movimiento de la organización.

🔴 Juicio por femicidio en General Belgrano

En los tribunales de Dolores comenzó el juicio contra Nataniel Schouten, acusado del femicidio de Marisol Vázquez. Con gran acompañamiento popular, familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia frente al edificio judicial.

🔴 Profesora denunciada en Pinamar

En Pinamar, una profesora de inglés fue denunciada por los padres de un niño de 9 años, quienes afirman que el menor sufrió lesiones durante una clase. La causa avanza en la Justicia y genera preocupación en la comunidad educativa.

🔴 Violencia urbana en Mar del Plata

En Parque Camet, cinco adolescentes encapuchados asaltaron a un hombre, le robaron la camioneta y luego la incendiaron, difundiendo los videos en Instagram. La víctima aseguró: “Lo hicieron por maldad”.

En otro hecho, un motociclista se salvó de milagro tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo en el barrio Colinas de Peralta Ramos. El casco le salvó la vida y el violento ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

Compartir