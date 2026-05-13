Se viene la Gran «Peña del Misil» para apoyar al piloto costero Dino Palmarochi

En comunicación con Radio Noticias, Leo Palmarochi, padre del joven piloto Dino Palmarochi, brindó detalles sobre la organización de una peña solidaria para recaudar fondos destinados a la continuidad de la carrera deportiva de su hijo en el karting. Dino, conocido como «El Misil», viene demostrando un gran desempeño en las pistas, y este evento busca reunir a la comunidad fierrera para solventar los altos costos que implica la competencia a nivel regional y nacional.

La jornada contará con una propuesta gastronómica y sorteos, invitando a vecinos y seguidores del automovilismo a colaborar con el crecimiento de una de las grandes promesas del deporte local. Leo destacó el esfuerzo familiar y el apoyo de los auspiciantes, subrayando que este tipo de eventos son fundamentales para que los deportistas del Partido de La Costa puedan seguir representando al distrito en las categorías más competitivas.

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