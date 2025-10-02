3 de octubre de 2025

Taller de Formalización para Emprendedores en el CFL N° 401 La Costa

20 horas atrás 0

El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401 de La Costa, ubicado en La Lucila del Mar, llevará a cabo un Taller de Formalización para Emprendedores como parte de sus iniciativas para el desarrollo productivo local.

El CFL N° 401 (ubicado en Ruta 11, Km 340.5, La Lucila del Mar) constantemente ofrece cursos y capacitaciones gratuitas a la comunidad, en articulación con el gobierno municipal, para mejorar la empleabilidad y fomentar el desarrollo de oficios y proyectos productivos en el Partido de La Costa.

Sobre esto habló Luis Carrizo, Director del Centro de Formación Laboral 401 de La Lucila del Mar en Radio Noticias.

Los detalles:

